ليلى الشافعي



أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملتها السنوية «دفئا وسلاما» لإغاثة المحتاجين واللاجئين في 13 دولة عربية وإسلامية مختلفة، حيث تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به في اغاثة الضعفاء والمنكوبين.



وأعلن المدير العام بالتكليف عبدالله الشهاب خلال المؤتمر الصحافي لتغطية الحملة بمبنى الجمعية انها تسعى لحماية الشرائح الضعيفة والفقراء والمنكوبين من شدة البرودة في فصل الشتاء، لافتا الى أن هذه الحملة تنفذ تحت اشراف وزارتي الشؤون والخارجية، والجهات الرسمية المعتمدة وسفارات الكويت في الدول المستفيدة.



وأوضح الشهاب: أن عدد المستفيدين من حملات «دفئا وسلاما» آخر 5 سنوات يصل لقرابة 500 ألف مستفيد من النساء والأطفال والرجال، وذلك من خلال قوافل النجاة الشتوية في 18 دولة على مدار السنوات السابقة، مؤكدا ان اجمالي ما انفقته الجمعية في الاغاثات الشتوية أكثر من مليوني دينار خلال هذه السنوات.



من جانبه، قال مدير إدارة الموارد والحملات في «النجاة الخيرية» عمر الشقراء ان الهدف من الحملة جمع 500 الف دينار على مراحل، لافتا الى ان نوعية المساعدات الإغاثية التي تقدمها النجاة من خلال حملة هذا العام عبارة عن مواد غذائية - مواد تدفئة - بطانيات وفرش - وسائل إيواء - مواد طبية.



وتابع الشقراء: يمكن التبرع للحملة عبر الاتصال على 1800082 أو بموقع الجمعية عبر الإنترنت @alnajatorg، أو الروابط المنتشرة للحملة عبر المنصات الإلكترونية، مستشهدا بحديث الرسول ﷺ: «أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري، كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم».