محمد راتب



اجتمع مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة امس مع ممثلي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. aوضم الاجتماع موظفي ادارة نظم المعلومات بمكتب مدير عام هيئة الزراعة، وذلك لإتمام اجراءات صرف الاعلاف المدعومة للمربين عن طريق «أونلاين» بهدف توفير الوقت على المراجعين.



وكان القريفة أعلن أخيرا عن اجراءات سيتم تدشينها لميكنة عدد كبير من المعاملات في الهيئة، وهو ما يمثل نقلة نوعية ستسهم في الحد من التلاعب والتزوير في الحصول على الأعلاف المدعومة والتقديم على الحيازات الزراعية والقسائم الحيوانية.