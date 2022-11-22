أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في الاجتماع الخامس للجنة البترول والغاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي أمس.



وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن ممثل الكويت في لجنة البترول والغاز لدول الخليج (مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام) الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح حضرت الاجتماع المذكور، ورفعت مقترحات الكويت حول استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون والتي قامت الكويت بتحديثها بالإضافة إلى مقترحاتها حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي.

وأشارت وزارة النفط إلى ان الاجتماع ناقش التحضير لملتقى الإعلام البترولي الخامس وتحديد موعد الملتقى والدولة المستضيفة.

وفي هذا السياق قالت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، ان الكويت قامت بتحديث استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون للسنوات المقبلة لتعبر عن تطلعات وخطط دول المجلس تجاه مصالحها وسياستها البترولية، وتعمل على توضيح وإبراز السياسات البترولية لدول المجلس والحفاظ على الأسواق النفطية وتحقيق التوازن في معدلات العرض والطلب.

وذكرت أن المستجدات والمتغيرات في المجالات البترولية دعت إلى وضع استراتيجية للإعلام البترولي تتسم بالمرونة لمواكبة التطورات مع مراعاة تقييمها ومراجعتها كل 3 سنوات أو كلما دعت الحاجة.