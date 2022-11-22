عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للربع الثالث لعام 2022، وذلك يوم الخميس 17 الجاري، وقد شارك في المؤتمر كل من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم.



وقد استهل المكتوم المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية للربع الثالث 2022، والتي أثبتت الأداء الراسخ والإنجازات التشغيلية للشركة التي عززت من مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية والقدرة على تحقيق النمو المستدام، وذلك بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.



من جانبه، قدم جريش ناير شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة المنتهي في 30 سبتمبر لعام 2022، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق ربح قدره 8.8 ملايين دينار، وربحية لكل سهم تبلغ 11 فلسا، كما حققت خلال ذات الفترة دخلا شاملا آخر بقيمة 5.8 ملايين دينار من خلال حقوق المساهمين، اذ بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثالث من العام الحالي 14.6 مليون دينار.



وأشار ناير إلى الفترة المقابلة خلال الأشهر التسعة لعام 2021، حينما بلغ صافي الأرباح 22.4 مليون دينار، وربحية السهم الواحد بواقع 28.1 فلسا من خلال بيان الدخل، وبلغ الدخل الشامل الآخر 20.9 مليون دينار، وإجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 43.3 مليون دينار.



وأضاف أن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول بلغ 4.3% و3.5% لكل منهما على التوالي خلال الربع الثالث، وبلغت نسبة الرافعة المالية 25.5% خلال الفترة، وأيضا بلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 41.2%.



كما بلغ إجمالي الأصول 268.6 مليون دينار، وإجمالي حقوق المساهمين العائدة للشركة الأم 195.2 مليون دينار بالربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 278.2 مليون دينار و207.4 ملايين دينار كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2021.



ومن جهة أخرى، سجلت الأصول المدارة ارتفاعا بنسبة 7.3% لتبلغ1.17 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 1.09 مليار دينار كما في نهاية 2021.



وأفاد ناير بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة وعلى الرغم من تقلبات السوق فقد استفاد من تحقيق عوائد إيجابية، حيث حقق صندوق موارد عوائد بلغت 6.9%، وصندوق المدى 3.42%، وصندوق الوطنية 1.94%، وصندوق زاجل للخدمات والاتصالات 1.45%، وأخيرا صندوق دارج الاستثماري 0.1-%. أما بالنسبة للمحافظ فقد حققت عائدات بنسبة 5-4%.



ومن جانب آخر، تم توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع شركة أخرى في محفظة صانع السوق، ليصل حاليا مجموع عدد الشركات التي تؤدي الاستثمارات الوطنية دور صانع السوق على أسهمها 10 شركات، وقد بلغت قيمة صفقات صانع السوق 9.8 ملايين دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تمثل قيمة تداولات صانع السوق 10% من حجم تداول العملاء.



واكد أن الاستثمارات الوطنية مستمرة بتقديم خدماتها الاستشارية والتي تضمنت زيادة رأس مال الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ومجموعة الراي الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأيضا تم تفويض الشركة لدور مستشار الاستثمار لعملية الدمج بين شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة وأيضا مستشار الاستثمار لعملية الدمج بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار.



وتم التوقيع على تفويض جديد للاكتتاب العام والإدراج في بورصة الكويت، كما أتم الفريق الاستشاري العمل على المراحل النهائية من المفاوضات بشأن الاكتتاب العام وتفويض الإدراج لشركة مقرها الكويت وأيضا العمل في تفويض البيع والاستحواذ لشركة النفط والغاز في الكويت والتحضير للعديد من العروض عبر عدد من القطاعات المحلية.



وأوضح ناير أن قطاع الاستثمارات العقارية واصل العمل على توسيع دائرة العملاء وذلك باستقطاب محافظ عقارية جديدة والعمل على تجديد العديد من المحافظ العقارية المدارة، وتحقيق معدلات إشغال كاملة في منتزه الوطنية وبعض عقارات الشركة الأخرى من خلال حملة تسويقية، إلى جانب العمل على إطلاق النظام العقاري الاكتروني وذلك لرفع نسبة رضا العملاء، بالإضافة إلى تحقيق معدلات تحصيل إيجارات بنسبة 85%، والتحسين من معدلات الإشغال بنسبة 89.5% في الربع الثالث من عام 2022 بعد أن كانت 86.2%، كما بدأ العمل على مشروع تطوير منتزه الوطنية.



من جهته، قال نائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان ان استراتيجية الشركة تعتمد على 4 عناصر رئيسية وهي بناء الأصول المدارة، بالعمل على المبادرات الرئيسية والقيادة نحو تطوير المنتجات بطريقة منظمة مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية.



وبالنسبة للعنصر الثاني وهو تمكين التكنولوجيا والكفاءات، نحن نواصل الاستثمار وتحويل عملياتنا رقميا وتطوير قنواتنا الرقمية للعملاء مثل التداول عبر الانترنت NICTRADE ومنصة العميل.



ولفت الى أن العنصر الثالث يتمحور في تعزيز الحوكمة، فنحن نواصل تحسين إدارة المخاطر لتشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأخيرا العنصر الرابع والمتمثل في ريادة السوق المتوسطة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وذلك من أجل تعزيز مكانة الشركة والمواصلة على بناء قدرات الشركة مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم في الوقت الحاضر، وأيضا فإن فريق العمل لدينا يلعب دورا مهما في تنفيذ المشاريع الرائدة في الكويت وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال (ECM) وأسواق رأس المال المدين (DCM) ورأس المال الاستثماري (VC) لتعزيز قدرات الشركة بشكل أكبر.



وأشار خان إلى المعايير الناجحة التي وضعتها الشركة وكان لها الأثر الطيب في إنجاح الاكتتاب العام لشركة أبناء علي الغانم للسيارات، والذي كانت له النتائج الإيجابية والفعالة للشركة.



وفي ختام المؤتمر، أكدت شركة الاستثمارات الوطنية أنها ستكون على تواصل دائم مع مساهميها وعملائها وإبقائهم على اطلاع دائم بالتطورات في شركة الاستثمارات الوطنية من خلال مؤتمر المحللين الربع السنوي.