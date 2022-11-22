أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل المعتمد لشركة رينو في الكويت حملة تسويقية، تقدم لعملاء رينو العديد من المزايا غير المسبوقة عند شراء أحدث طراز من رينو كوليوس الجديدة كليا 2023.



ويأتي العرض على رينو كوليوس 2023 مع أقساط شهرية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى باقة مزايا تتضمن تسجيلا مجانيا في المرور وتأمينا ضد الغير وصيانة وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات وسيارة بديلة وكفالة لمدة 10 سنوات.



ويتسم التصميم الخارجي لـ «كوليوس»، التي يبدأ سعرها من 6.666 دينارا فقط ويمكن استئجارها بقسط شهري لا يتعدى 149 دينارا شهريا، بروح المغامرة المتوقعة من سيارة الدفع الرباعي من هذه الفئة.



كما تتمتع بمزايا وتصميم رياضي جذاب مع قوالب واقية للأبواب، وقطر كبير على الجانبين، وعجلات معدنية ثنائية اللون، وقضبان سقف معدنية، وهوائي بشكل سمكة القرش، فضلا عن الواجهة المزينة بخطوط من الكروم والفضة.



وتأتي المركبة مع تكنولوجيا الدفع الرباعي، وتتميز بقدرتها على اجتياز جميع الطرق الوعرة، وتم تصميم المحرك وتقنية نقل الحركة بشكل يلبي كل احتياجات وتوقعات السوق الكويتية، وتتمتع «رينو كوليوس» بمحرك بسعة 2.5 ليتر المطور حديثا، و4 أسطوانات، بقوة 170 حصانا (126 كيلو واط)، مع عزم دوران يبلغ 233 نيوتن في المتر عند 4000 لفة في الدقيقة.



وتم تصميم السيارة بطراز رياضي يلفت الانتباه، وواجهة أمامية قوية وأضواء LED على شكل حرف C، لضمان تجربة قيادة فريدة، فقد زودت رينو كوليوس بالإضاءة المحيطة، وبفتحة سقف بانورامية، وكمبيوتر لوحي يعمل باللمس قياس 8.7 بوصات مع نظام الوسائط المتعددة والملاحة Renault R -Link 2 ونظام صوت Bose إضافة إلى مقصورة فسيحة، مساحة واسعة للتخزين، ومجموعة من أنظمة المساعدة، وخاصية تهوية المقاعد، وفتح سهل لحقيبة الأمتعة بالكهرباء، وحامل الأكواب، ومسند ذراع منزلق.