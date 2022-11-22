قال اتحاد مصارف الكويت في بيان صحافي، إنه لوحظ بالآونة الأخيرة انتشار الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية مشبوهة، تنتحل صفة البنوك وتتواصل مع العملاء بصفة غير رسمية، تزعم وجود فرص استثمارية، أو تروج لعمليات إعادة جدولة القروض أو تكييشها وتقوم باستخدام أسماء البنوك وممثليها وشعاراتها ضمن تلك الإعلانات. ويحذر اتحاد مصارف الكويت من نشر أي إعلانات تجارية بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تمس أنشطة البنوك أو تحمل العلامات التجارية لها، وذلك حفاظا على استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.



وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي أنه لا صلة للبنوك بهذه الإعلانات المنشورة والتي تشكل مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وعلى البنوك وعملائها، وتعاملات البنوك المحلية والخارجية من جهة أخرى.



ودعا الحساوي عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إذاعة الإشاعات وخلق حالة من الارتباك وزعزعة الثقة بين عملاء البنوك، وتشويه سمعة البنوك بهدف الاحتيال، وذلك من خلال عرض خدمات غير مشروعة لمحاولة سرقة معلومات العملاء المصرفية الشخصية.