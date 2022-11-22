علي إبراهيم



وسط تأكيدات وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن الكويت قادرة على مواجهة التحديات واقتناص الفرص، ودعت البلاد سنوات عجافا إثر أزمة أسعار النفط التي حولت أداء موازنتها من الفوائض إلى العجوزات منذ العام المالي 2014/2015 حتى نهاية العام المالي المنصرم، وعلى الرغم من أن مشروع موازنة العام المالي الحالي يحمل عجوزات طفيفة تقدر بنحو 100 مليون دينار، إلا أن أسعار النفط المرتفعة عن سعر التعادل تؤكد عودة ميزانية الكويت إلى سنواتها السمان.



ويظهر رصد أجرته «الأنباء» استنادا إلى بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الكويت على مدار 8 سنوات بلغ 134.57 مليار دينار، وذلك منذ بدء أزمة النفط التي شهد خلالها انخفاضات تاريخية بدءا من العام المالي 2014/2015 حتى نهاية العام المالي الماضي.



وسجل العام 2014/2015 أعلى مستوى إيرادات إجمالية للكويت خلال تلك الفترة عند 24.92 مليار دينار، يليه العام المالي 2018/2019 بـ 20.6 مليار دينار، ثم العام المالي 2021/2022 بنحو 18.6 مليار دينار، فيما سجلت الكويت أدنى مستوى للإيرادات خلال تلك الفترة في العام المالي 2020/2021 بواقع 10.52 مليارات دينار.



وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات النفطية التي حققتها الكويت خلال الأعوام المالية الـ 8 السابقة نحو 119.29 مليار دينار، سجل خلالها العام 2014/22015 أعلى مستوى للإيرادات النفطية بواقع 22.5 مليار دينار، يليه العام 2018/2019 بـ 18.4 مليار دينار، فيما سجل العام 2021/2020 أدنى مستوى للإيرادات النفطية عند 8.78 مليارات دينار.



وسجلت الكويت خلال الـ 8 سنوات الماضية نحو 15.2 مليار دينار إيرادات غير نفطية، حيث بلغت أعلى مستوياتها خلال العامين الماليين 2014/2015 و2021/2022 بواقع 2.4 مليار دينار، فيما بلغت أدنى مستوياتها خلال العام المالي 2016/2017 بواقع 1.41 مليار دينار.



يأتي ذلك فيما بلغت القيمة الإجمالية لمصروفات الكويت خلال الفترة ذاتها نحو 162.12 مليار دينار، سجل خلالها العام 2021/2022 أعلى مستوى للانفاق على مدار السنوات الـ8 الماضية بواقع 21.6 مليار دينار، بينما يليه العام 2018/2019 بـ 21.5 مليار دينار، ثم العام 2014/2015 بواقع 21.41 مليار دينار، بينما سجلت الكويت أدنى معدل انفاق خلال تلك الفترة في عام 2016/2017 إذ بلغ الانفاق حينها 17.7 مليار دينار.



وكشفت البيانات عن أن إجمالي الانفاق الرأسمالي للحكومة خلال السنوات الـ 8 الماضية شكل نحو 11% فقط من إجمالي النفقات، بواقع 17.87 مليار دينار، بينما سجل العام 2018/2019 أعلى معدلات الانفاق الرأسمالي للحكومة بواقع 2.61 مليار دينار، يليه العام 2021/2022 بواقع 2.56 مليار دينار، بينما سجل العام 2020/2021 أدنى مستوى للانفاق الرأسمالي بواقع 1.74 مليار دينار



احتياطي الأجيال



بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ التي تم تحويلها إلى حساب احتياطي الأجيال خلال السنوات الـ 8 الماضية ما قيمته 10.5 مليارات دينار، وذلك نتيجة استقطاعات 4 سنوات مالية وتحديدا من 2014/2015 حتى 2017/2018، إذ شهدت سياسة الكويت المالية في الاستقطاعات لحساب احتياطي الأجيال تغيرات جوهرية منذ بدء أزمة النفط، حيث تم تخفيض الاستقطاع من 25% إلى 10% وصولا إلى وقف الاستقطاع بالكامل بدءا من العام المالي 2018/2019.