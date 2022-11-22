القاهرة - خديجة حمودة



صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي. وأضاف المتحدث امس أنه تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.



من جهته، وصف الرئيس التركي اللقاء بأنه خطوة أولى تمّ اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين. وقال: الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري مهمة جداً بالنسبة لنا. وأضاف: «آمل أن نمضي بالمرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقا عبر محادثات رفيعة المستوى».

الى ذلك، تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لدولة قطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي أمس، قبل مغادرة مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس السيسي حفل افتتاح كأس العالم وزيارته ضيفا عزيزا على الدوحة، والتي من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خاصة مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.