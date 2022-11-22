القاهرة ـ ناهد إمام

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة هبة زكي، القنصل العام الجديد لمصر في الكويت، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، لبحث تعزيز التعاون لخدمة أبناء الجالية المصرية في الكويت، وتقديم المزيد من التواصل والمحفزات والتيسيرات.

وأعربت السفيرة سها جندي عن تهنئتها للسفيرة هبة زكي، لاختيارها للمنصب الجديد، مؤكدة حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون مع السفراء والقناصل في مختلف أنحاء العالم، بما يحقق خدمة المصريين بالخارج، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تعلي مبدأ التعاون وتنسيق الجهود لتلبية طلبات المواطنين أيا كان موقعهم في العالم.

وأكدت جندي أن جاليتنا في الكويت تعد من أكبر الجاليات المصرية بالخارج ولها جهود ونشاط ملحوظ، وأضافت: الجالية محظوظة بخيرة سفرائنا الذين يقودون العمل الديبلوماسي والقنصلي، مشيرة إلى أن إنجازات السفيرة هبة زكي، في أماكن خدمتها السابقة مثل لوس أنجيليس وشيكاغو وغيرهما يمثل جانبا من رحلة نجاح يشار لها بالبنان، مضيفة: نثق في أن مهمة الكويت ستكون استكمالا لمسيرة نجاح ممتدة.

واستعرضت وزيرة الهجرة المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج لنقلها الى جاليتنا بالكويت، والتي تمثل نتائج توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الى جانب تنفيذ توصية إنشاء شركة استثمار للمصريين بالخارج والتي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، وطرح توفير أسهم وسندات للراغبين في الاكتتاب من المصريين بالخارج، مؤكدة أنها منذ اليوم الأول تعمل على ربط المصريين بالخارج في خطط التنمية، موضحة حرصها على ربط الجاليات حول العالم من خلال لقاء «ساعة مع وزيرة الهجرة» بمشاركة مسؤولين مصريين في كافة المجالات ذات الصلة بخدمات الجالية مثل التجنيد والتأمينات والتعليم والجوازات والسجل المدني وغيرها.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنها حريصة على التواصل مع المصريين بالخارج باستخدام كل وسائل التواصل، والاستجابة الفورية لشكاوى ومقترحات المصريين بالخارج، ومن بينها الحالات الطبية وحالات الكوارث التي تشملها مجمعة التأمين، ودعوتها للمصريين بالخارج التسجيل في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج عبر الرابط: ‏https://epti-egy.org/ep/.

واستعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة جهود منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستقدام السيارات من الخارج، وكذلك التنسيق مع وزارة الإسكان وتوفير وحدات وأراض جديدة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى حرص المصريين بالخارج على الاستثمار في المجال العقاري، كما تناولت المحفزات التي نجحت في التنسيق مع وزارة الطيران في توفير عروض الشركة الوطنية مصر للطيران وتخفيضاتها للمصريين بالخارج، وتوفير تخفيضات للأسر والعائلات.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها حريصة على الترويج لما تقوم به مصر من مشروعات قومية، وفرص الاستثمار المتنوعة بعرض الفرص المتاحة والتعريف بآليات بدء مختلف المشروعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، موضحة أن الوزارة حريصة على نشر كل ما يخدم المصريين بالخارج في مختلف المجالات، على صفحات الوزارة، بالتعاون مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، والتعريف بما يحدث في مصر من خطوات إيجابية على كافة المستويات.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة هبة زكي القنصل العام الجديد لمصر في الكويت، على فخرها بوجود السفيرة سها جندي في منصب وزيرة الهجرة كونها قدوة ونموذجا في العمل الديبلوماسي رفيع المستوى، مشيرة الى حرصها على تحقيق تواصل مستدام مع الجالية المصرية في الكويت، والاستفادة من المحفزات التي توفرها وزارة الهجرة للمغتربين، ومن بينها الدعوة للتسجيل في القنصلية العامة لتنسيق سفر لجان لاستخراج الأوراق الثبوتية، باعتباره من المطالب الملحة لأبناء الجالية، وكذلك تعريفهم بفرص الاستثمار في مصر.

وحرصت السفيرة هبة زكي على دعوة وزيرة الهجرة لزيارة الجالية المصرية في الكويت كأول تنسيق تقوم به فور توليها مهام منصبها، مؤكدة أن لقاء المسؤولين وأبناء مصر في الخارج يبني جسور الثقة ويتيح الفرصة للتعرف على ما يقدمه الوطن لأبنائه.

وأكدت القنصل العام الجديد لمصر في الكويت، أنها ستعمل على تعريف المصريين بالخارج بالفرص المختلفة والمحفزات التي تطرحها مصر لأبنائها بالخارج، والحرص على جهود دعم الاستثمار المصري والمشاركة في جهود التنمية وتحقيق أقصى استفادة للوطن وللمواطنين المغتربين في الكويت، وتوضيح ما تشهده مصر من طفرة في تعديلات قانون الاستثمار وتوفير بنية تحتية قوية لجذب المستثمرين في مختلف المجالات المتاحة عبر خارطة الاستثمار الصناعي.

بدوره، استعرض السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، عددا من مقترحات الجالية المصرية في الكويت، والتي تضمنها لقاء الوزيرة مع الجالية المصرية في الكويت عبر الفيديو كونفرنس، مشيرا إلى دور الجالية المصرية في الكويت، ودورهم في التنمية.

وأوضح عباس أن الجالية المصرية في الكويت من الجاليات التي تحرص على العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وتضم تنوعا من كل الفئات والتخصصات، مؤكدا الحرص على التواصل مع الجميع، بصورة مستمرة والوقوف على مقترحاتهم وحل مشكلاتهم.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء بالتأكيد على أن مصلحة المصريين بالخارج هي البوصلة التي تحرك الجميع، وأن مصر دائما وأبدا ما تقدم لأبنائها كل التيسيرات المتاحة، بالتنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة.