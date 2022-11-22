القاهرة - ناهد إمام



أعلنت شركتا مصر للطيران وطيران الاتحاد الإماراتي، عن شراكة في مجال تبادل المعلومات والمعرفة والإجراءات المتخذة للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وذلك في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتحت مظلة مبادرة «سماوات نظيفة للغد».



جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بدعوة من المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ «COP27»، الذي أقيم بشرم الشيخ في نوفمبر الجاري، حيث دارت الجلسة حول أهمية تموين الطائرات بالوقود الحيوي، للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.



وبحسب بيان لشركة مصر للطيران، امس، شهدت الحلقة النقاشية تبادل الآراء حول كيفية الوصول لصفر انبعاثات والجهود المبذولة في هذا الإطار، كما تم الإعلان عن مبادرة «سماوات نظيفة للغد» التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى مناقشة دور الجهات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للحد من الانبعاثات في المنطقة.



من جانبه، أوضح الطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ عن الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هناك تحديات تواجه صناعة النقل الجوي، مؤكدا أهمية استخدام العلم والتكنولوجيا للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أهمية الحرص على تنفيذ استراتيجية مصر للطيران وفقا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، «بما يجعلنا نضع أهدافا طموحة مع التزام بيئي ملموس لتقليل الأثر البيئي للتشغيل»، فضلا عن السعي لتحسين استهلاك الموارد واستخدام المواد التي تمكن من تحسين تشغيل أسطول الشركة واستهلاك الوقود، وقد ساهم ذلك في تقليل استهلاك الوقود بالنسبة لمصر للطيران بنسبة 20% تقريبا، وبالتالي تقليل تأثيرنا على المناخ.



وأضاف أن الشركة تسعى إلى تحقيق هدفها بخفض الانبعاثات، من خلال استكشاف الفرص المتمثلة في استخدام الوقود الحيوي، وتطبيق الإجراءات العالمية المتبعة في خفض انبعاثات الكربون من الطائرات، والتخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستخدام الضار بالبيئة.



وفي نهاية الجلسة، قدم الطيار كريم جميل درع الشركة لكل من رئيس شركة «بوينج» لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا كول جيت غاتا-اورا، ومديرة التنمية المستدامة بطيران الاتحاد الإماراتي مريم مسلم.