عبدالعزيز الفضلي



أكدت منى الأنصاري، الموجه الفني العام لمواد العلوم، أن الهدف من امتحانات التصفية لمواد العلوم التجهيز للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، والإسهام في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة والمعلمين في مواد العلوم، وتفعيل دور المؤسسات المعنية والشراكات المجتمعية، بالإضافة إلى تحقيق التطوير والتنمية، إلى جانب تشجيع أبنائنا الطلبة المتميزين على الاستمرار في التدريب، الأمر الذي يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الطلبة الفائزين في تصفية امتحان الأولمبيادات لمواد العلوم للمرحلة الثانوية، الذي أقيم في مسرح ديوان عام وزارة التربية، تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، وحضور الموجه الفني العام لمواد العلوم منى الأنصاري، وعدد من الموجهين ومديري المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.



وقالت الأنصاري أنه سيتم تدشين الأولمبيادات الوطنية للناشئين للمرحلة المتوسطة، التي ستبدأ باختبار إلكتروني كتصفية أولى يوم السبت المقبل الموافق 26 من نوفمبر الجاري، وتلحق باختبار ورقي لاحقا مع مقابلات شخصية، معربة عن شكرها للموجهين الفنيين الذين أعدوا وأشرفوا على التصفيات، وإدارات المدارس والمعلمين ورؤساء الأقسام وأولياء الأمور الداعمين لأبنائهم، مثمنة جهود كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة الخليج الداعمة لتدريب الطلبة المشاركين في الأولمبيادات على مدى العام الدراسي.



إلى ذلك، قام الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والموجه الفني العام لمواد العلوم منى الأنصاري والموجهون الفنيون لمواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا)، بتكريم الطلبة الفائزين، بتصفيات مادة الفيزياء وهم:



الطالبة حصة ساهر الهاجري من ثانوية أم الحكم بنت أبي سفيان



الطالب بدر عبدالرحمن من ثانوية ابن العميد



الطالب عبد المحسن الشمري من ثانوية ابن العميد



الطالب يوسف الخضر من ثانوية جليب الشيوخ



الطالب عمر زيد مال الله ثانوية الجاحظ



وعن مادة الكيمياء فاز كل من:



الطالب عبدالله فيصل عبد الملك من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين



الطالب محمد أحمد الناجم من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين



الطالب يعقوب عبدالعزيز الشريكة من ثانوية عبد اللطيف ثنيان الغانم



الطالبة طيبة خالد الدمخي من ثانوية ماريا القبطية



الطالب عبدالرحمن الشمري من ثانوية الواحة



الطالب علي سالم بهبهاني من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين



الطالب عمر ناصر الشايجي من ثانوية جابر المبارك الصباح



وعن مادة الأحياء فاز كل من:



الطالب زهراء ناصر الدلال من ثانوية الإخلاص الأهلية



الطالبة دانة عبدالحميد من ثانوية فارعة بنت أبي الصلت



الطالبة حصة تركي راشد ثانوية أم الحكم بنت أبي سفيان، الطالبة رسيل طلال سليمان من ثانوية فاطمة الصرعاوي



الطالب سليمان محمد الشميمري من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين



وعن تصفيات مادة الجيولوجيا فاز كل من:



الطالبة جمانة جواد بن نخي من ثانوية ماريا القبطية



الطالب محمد جاسم محمد فرج من ثانوية الإمام مالك



الطالبة حصة يوسف الشمري من ثانوية أم الحكم بنت أبي سفيان



الطالبة الزين عبدالله العدواني من ثانوية أم زياد الأشجعية



الطالب عبد المحسن هاشم العوضي من ثانوية جابر الأحمد.



وعلى هامش حفل التكريم، ثمنت كل من الطالبة هاجر ساهر الهاجري الفائزة بالمركز الأول في تصفيات مادة الفيزياء والطالبة رسيل سليمان الفائزة بالمركز الرابع في أولمبياد مادة الأحياء الجهود القائمة على نجاح التصفيات، وأعربتا عن تمنياتهما بالمشاركة في المسابقات المقبلة.



كما أعرب الطالب عمر الشايجي من ثانوية جابر المبارك الفائز بالمركز الخامس بأولمبياد الكيمياء عن أمله في الوصول إلى التصفيات العالمية وحصد الميداليات.