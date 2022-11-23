عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد اجتماعا مع الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام لافي السبيعي والوفد المرافق له، للتباحث في انطلاق طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك وفق خطة الوزارتين التي تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة في الترشيد واستثمار الإمكانات البشرية والمادية من موارد وإمكانات تقنية وفنية، وعرض ممثلو وزارة الإعلام خلال الاجتماع نسخة من أول كتاب مدرسي تمت طباعته في مطبعة الحكومة كتجربة أولى بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج.



وتبادل المجتمعون الآراء بشأن الإجراءات والآليات المقترحة لطباعة الكتب المدرسية من الناحيتين الفنية والمادية وتم الاتفاق على ضرورة وضع آليات ونظم واضحة تكون بمنزلة خارطة طريق للمضي قدما في الإجراءات التنفيذية وتحديد المهام والأدوار، لإنجاز العمل بالسرعة المطلوبة، وذلك في ضوء الكميات الكبيرة من النسخ والكتب المراد طباعتها لمختلف المراحل الدراسية.



وحضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، والوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بالتكليف أنوار الحمدان ومنسق مطبعة الحكومة مع وزارة التربية عادل الراشد، ومن الإدارة المالية في وزارة الإعلام أحمد أشكناني ومستشار مكتب وزير الإعلام ناصر الخالد.