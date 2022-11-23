عبدالعزيز الفضلي



تقدمت جمعية المعلمين بمجموعة من المقترحات الخاصة بالوظائف الإشرافية إلى وزارة التربية في اطار مساعي الجمعية لتحريك عجلة الترقي والانتهاء من سلم الانتظار للاستفادة من الكفاءات الشبابية.



وقال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي في تصريح صحافي إن الجمعية تقدمت لوزارة التربية بعدة مطالب مختلفة حول تحريك الدور في الوظائف الإشرافية استكمالا لجهود الجمعية في تلك المطالبات، ومن أهم المطالبات هو راتب كامل للمتقاعدين وخفض سنوات التقاعد إلى 25 سنة خدمة، وصرف البدل لمجتازي الوظائف الإشرافية في حالة الانتظار 3 سنوات مشيرا الى ان المطالبات ضمت أيضا كلا من:



1. الأولوية لترشيح رؤساء أقسام في بعض المواد التي لا يوجد فيها رؤساء أقسام مثل الحاسوب والموسيقى وخاصة في بعض المراحل الدراسية والتي يحرم أصاحبها من الترشيح لوظيفة رئيس قسم طوال السنوات الماضية.



2. عدم السرية في إعلان النتائج في الوظائف الإشرافية وذلك عن طريق تفعيل موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى لكل مرشح معرفة نتيجته.



3. وجود الشفافية بمعرفة الترتيب في سلم الوظائف الإشرافية من خلال وجودها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية دون الحاجة إلى السرية.



4. تسكين الشواغر قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.



5. تحديد موعد ثابت لإصدار نشرة الوظائف الإشرافية.



6. وجود آلية محددة تطبق على جميع التخصصات في التظلمات.



7. إعلان وقت محدد لتقديم التظلمات والبتّ فيها.



8. تعيين عدد (2) رئيس قسم في المدارس ذات الكثافة الطلابية والتخصصات التي تعاني طول مدة الانتظار على سلم الترقي للوظائف الإشرافية.



9. تعيين عدد (2) رئيس قسم للمدارس التي يكون عدد المعلمين أكثر من (12) معلما في القسم نفسه.



10. تكويت الوظائف الإشرافية.



11. فتح الترشيح للتخصصات التي لا يوجد فيها رئيس قسم.



12. تعيين مدير مساعد ثالث في جميع المدارس وجميع المراحل التعليمية (الابتدائي - المتوسط - والثانوي).



13. تعيين مدير مساعد ثان في جميع رياض الأطفال



14. زيادة عدد الموجهين الفنيين.



15. يكون نصاب الموجه الفني 45 معلما ولا يزيد عن 60 معلما.



16. تعيين موجه أول لكل مرحلة دراسية على غرار مراقبي المراحل التعليمية



17. زيادة عدد الموجهين في إدارة التعليم الخاص بالمناطق ذات المساحة الجغرافية الكبيرة البعيدة.



18. تعيين مديري مدارس في كل مرحلة دراسية في المدارس المشتركة (الحالية).



وأوضح الهولي أن تلك المقترحات تأتي بهدف إتاحة الفرصة لتولي القيادات الشابة للمناصب للتطوير بالمنظومة التعليمية، تعزيز وتمكين الطاقات الابتكارية من الشباب القيادي تحقيقا لرؤية الكويت 2035، تحريك عجلة الوظائف الإشرافية وانتهاء سلم الانتظار في كثير من الوظائف في الميدان التربوي وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات المتقاعدين بجانب الطاقات الشبابية.