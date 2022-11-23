عبدالعزيز الفضلي



برعاية مراقب التعليم الثانوي متعب العتيبي، نظمت إدارة ثانوية قرطبة للبنات وبالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية التابع للمدرسة معرض ملتقى الجامعات والكليات 2022/2023 بعنوان «من هنا نبدأ» للسنة التاسعة على التوالي.



وقالت مديرة المدرسة هدى السعيد إن الملتقى يهدف إلى توفير أفضل الخيارات والسبل لأبنائنا الطلبة لمساعدتهم في تحديد مسارهم الأكاديمي وإضاءة الطريق لاختيارات سليمة وفق ميولهم وقدراتهم.



وذكرت ان الخريجات صناع المستقبل وعليهن وضع مستقبل الكويت على رأس خططهن واهتماماتهن من خلال اختيار أفضل وأنسب التخصصات التي تخدم الوطن.



وشكرت جميع الهيئات والكليات الحكومية والخاصة على الدعم والمشاركة الفعالة في الملتقى.