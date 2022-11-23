استقبلت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي في مكتبها رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت عبدالعزيز مشعل العتيبي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية عسكر العنزي، وأمين السر عبدالله الدويلة، ونائب الرئيس للشؤون الطلابية خالد العجمي، ونائب رئيس الهيئة الإدارية لشؤون الطالبات موضي وليد العلي، ورئيس اللجنة الإعلامية عايشة الحمادي، ورئيس لجنة البرامج والأنشطة منيرة البطي، ورئيس المكتب التنفيذي حمد المهلكي، ورئيس اللجنة القانونية إبراهيم الشنوف، ورئيس اللجنة السياسة بدر القناعي.



وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الإدارة الجامعية والاتحاد الوطني لطلبة الجامعة في كل ما يخص الموضوعات والقضايا الطلابية، والتواصل مع الاتحاد والاستماع لآرائه ومقترحاته، والوقوف على آخر المستجدات الطلابية والعقبات التي تواجه طلبة جامعة الكويت.



بدورها، رحبت مديرة جامعة الكويت بالإنابة أ.د.سعاد الفضلي بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت، مثنية على الدور المهم للحركة الطلابية في تعزيز الدور الوطني والسعي لخدمة الطلاب، معتبرة أن الطلبة هم عماد الأساس الذي تقوم عليه جامعة الكويت وأن جميع مطالبهم سوف تؤخذ في عين الاعتبار.



من جهته، بارك رئيس الاتحاد عبدالعزيز العتيبي لمدير الجامعة بالإنابة توليها ثقة القيادة العليا، معربا عن شكره وامتنانه للإدارة الجامعية على حفاوة الاستقبال والاستجابة السريعة لمقابلة الاتحاد والذي يدل على حرص الإدارة الجامعية على التواصل مع الاتحاد والاستماع لآرائه ومقترحاته ومطالبه، باعتباره ممثلا للجموع الطلابية في جامعة الكويت.