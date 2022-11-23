أعلن نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خليل الشطي أن وفدا من الرابطة برئاسته وعضوية كل من أمين سر الرابطة محمد العازمي وعضو الجمعية العمومية عبدالله المجيد قد التقى عضو مجلس الأمة النائب د.خليل عبدالله ابل وتم خلال اللقاء استعراض ابرز القضايا التي تسعى الرابطة لحلها لتوفير الأجواء المناسبة للهيئة التدريبية التي تعينها على أداء مهامها على أكمل وجه.



وقال الشطي ان قضية تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في العام 2014 بشأن صرف مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير، 400 دينار لحملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب أسوة بنظرائهم في وزارة التربية ووزارة الأوقاف، لافتا إلى أن وفد الرابطة زود النائب د.خليل ابل بنسخ من المراسلات الصادرة من هيئة التطبيقي للجهات المعنية.



وختم الشطي تصريحه بتوجيه الشكر للنائب خليل ابل لحسن استقباله لوفد الرابطة واستماعه بكل اهتمام لجميع القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، ووعدنا مشكورا بتبني مطالب الرابطة ومتابعتها مع وزير التربية وديوان الخدمة المدنية والعمل على إقرارها.