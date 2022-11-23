

آلاء خليفة



بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على اهمية تقديم كل انواع الدعم والرعاية للطلبة المبتعثين وتهيئة البيئة المعيشية الملائمة لهم للدراسة بالخارج، وبمتابعة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50% اعتبارا من بداية السنة المالية 1/4/2023، وقد لاقى القرار ترحيبا في الاوساط الطلابية والاتحادات الطلابية، واليكم التفاصيل:



في البداية، بارك رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري للجموع الطلابية في الخارج بزيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بزيادة المخصصات المالية بنسبة 50% ابتداء من ابريل 2023.



من ناحيته، بارك رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية يوسف أشكناني موافقة مجلس الوزراء على زيادة المخصصات الشهرية للطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الاميركية.



وقال اشكناني: تأتي هذه الزيادة المستحقة بعد سلسلة من المطالبات والزيارات التي قام بها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية في الأشهر القليلة السابقة منوها بأن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا كان ومازال خط الدفاع الاول عن مستحقات ومطالب مختلف الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الاميركية.



وذكر اشكناني ان هذه الزيادة المستحقة بواقع 50% على المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين من قبل وزارة المالية ووزارة التعليم العالي ما هي الا استجابة لمجلس الوزراء والوزارتين لظروف غلاء المعيشة في الولايات المتحدة الاميركية والتي كانت بناء على توصيات الاتحاد للجهات المعنية في مقابلاته وزياراته الأخيرة، مؤكدا ان هذه الزيادة المستحقة هي ثمرة دعم ومساندة الطلبة والطالبات في الولايات المتحدة الاميركية الذين ساهموا بنقل الصورة الكاملة للحكومة عبر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية.



وقد قال الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة: تأتي هذه الخطوة بعد مساع حثيثة وجهود مستمرة قامت بها الهيئات الادارية السابقة الى يومنا هذا من تقديم الدراسات والحلول لمعالجة اوضاع الطلبة المعيشية في المملكة المتحدة وتذليل كل العقبات امامهم كما نؤكد لطلبة وطالبات المملكة المتحدة ان «اتحادكم دائما معاكم».



من ناحيته، بارك الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع جمهورية مصر العربية موافقة مجلس الوزراء على زيادة رواتب المبتعثين بنسبة 50%.



ووجه الاتحاد الشكر لجميع الجهات المعنية والمسؤولين في وزارة التعليم العالي والنواب المشاركين في تحقيق تلك الزيادة.



بدوره، بارك الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع فرنسا والدول المجاورة زيادة المخصصات المالية للطلبة بعدما قرر مجلس الوزراء زيادة المخصصات المالية بنسبة 50% ابتداء من ابريل 2023.