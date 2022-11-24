اهتمت الصحف القطرية، بالتغطية الإعلامية لـ «الأنباء»، وأشارت الصحف إلى أن الأصداء الإعلامية الواسعة التي أخذت تتردد في جميع أنحاء الكرة الأرضية عن حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، تؤكد نجاح دولة قطر في إيصال رسالتها إلى العالم، على أنها جسر لتلاقي الحضارات الشرقية والغربية وأنها نقطة انطلاق نحو عالم يسوده الوئام والسلام والوحدة.



وأجمعت الصحف على أن دولة قطر منذ انطلاق صافرة البداية أبهرت العالم وأوفت بوعدها بتقديم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، وقدمت نموذجا مشرفا في تنظيم البطولات الدولية وأكدت قدرة العالم الإسلامي على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى في ليلة خالدة من تاريخ قطر والأمة العربية الإسلامية.



وتحت عنوان «دوحة.. الجميع».. ذكرت «الأنباء»، في صدر صفحتها الأولى، أن صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد دشن مونديال قطر 2022 قائلا: «استثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء».