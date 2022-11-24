لا يزال إينر فالنسيا قائد الإكوادور وهدافها يعاني من التواء طفيف في الكاحل قبل مواجهة هولندا في المجموعة الأولى في كأس العالم لكرة القدم، حيث يمكن للمنتخب القادم من أميركا الجنوبية أن يتأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية فقط في تاريخه.

وخرج فالنسيا مصابا بعد تسجيله هدفين في فوز الإكوادور الافتتاحي على قطر، ما أثار علامة استفهام بشأن جاهزيته أمام هولندا (الجمعة)، وقال طبيب الفريق كاميلو تشيكيتو للصحافيين: «خضع أمس لبعض الفحوص بالأشعة والتي لم تظهر أي خطورة، كان التواء خفيفا، وسنعرف كيف سيتطور الأمر في الأيام القليلة المقبلة في صالة الألعاب الرياضية وفي الملعب».



وقال المدرب جوستافو ألفارو: بالفعل إنه يتوقع أن يلعب المهاجم المخضرم، لكن المشجعين أبدوا قلقهم، وأظهر موقع المنتخب الوطني صورة فالنسيا مع تعليق «ابق هادئا».

وقال حارس المرمى هرنان جالينديز إن الإكوادور سعيدة لأنها باتت تملك مصيرها بعد فوزها المريح 2-0 على قطر صاحبة الضيافة. وأضاف للصحافيين «لدينا فرصة كبيرة لعدم الاعتماد على نتائج الآخرين، بعد أن تغلبنا على قطر نعتمد فقط على أنفسنا».



ووجه الحارس جالينديز كلمات تشجيع لزملائه في الفريق، حيث أشاد بشكل خاص بلاعب الوسط موزيس كايسيدو، الذي أكمل لتوه 21 عاما، وينظر إليه على أنه موهبة صاعدة بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى المستوى الدولي.



وقال عن صانع لعب الإكوادور «عندما تشاهده وهو يلعب، يبدو كأنه شارك في أربع نهائيات لكأس العالم ويبلغ من العمر 35 عاما. يلعب بهدوء وثقة».



«ليس من السهل أن يفعل ما يفعله. يبدو أنه مرتاح للمسؤولية الملقاة عليه».