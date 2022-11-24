الدوحة - فريد عبدالباقي



وجد مشجعو كرة القدم فرصة ذهبية لزيارة متحف «فيفا» في منطقة فيفا للمشجعين في حديقة البدع والذي يحمل اسم «أهداف في مرمى الزمن».

ويسرد متحف «فيفا» العديد من الحكايات لأبرز نجوم الكرة العالميين، ويقدم لزواره مقتنيات أصلية وقصصا مميزة من جميع نسخ كأس العالم بدءا من أول بطولة عالم عام 1930، كما يحتوي المتحف على النسخة الأصلية من كأس العالم، وأيضا على ركن خاص يحمل اسم «هدف القرن» في مونديال قطر.



ويشتمل المتحف على العديد من مقتنيات النجوم، ومنها صافرة الحكم أبراهام كلين في مونديال 1978، حيث يعتبر كلين أحد أفضل حكام عصره وأدار 3 مباريات في بطولة الأرجنتين بعد أن غاب عن نسخة 1974 نتيجة قتل 11 من مواطنيه خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، بالإضافة إلى بطاقة صفراء من مباراة الأرجنتين وإيطاليا التي خسرتها الأرجنتين بهدف دون رد لتكون المرة الثالثة التي تشهد تعثر البطل بعد عامي 1954 و1974 قبل أن يحصل على اللقب، وحدث ذلك مجددا مع إسبانيا في الطريق إلى منصة التتويج عام 2010، بالإضافة إلى كرة «تانغو دورلاست» الكرة الرسمية للمباريات التي أطلقت على اسم الرقصة الأرجنتينية الشهيرة وأصبحت ثالث كرة رسمية تصنعها شركة Adidas .



ويشهد المتحف تواجد قفازات ارتداها الحارس الألماني أوليفر كان في نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى قفازات ارتداها الحارس المصري الأسطوري عصام الحضري في المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام السعودية وتمكن الحضري من صد ركلة جزاء ولكن السعودية فازت 2-1، وسجل الحضري رقما قياسيا جديدا كأكبر لاعب سنا يخوض غمار منافسات كأس العالم في عمر 45 عاما و161 يوما.

ومن ضمن المقتنيات المميز قميص ارتداه البرازيلي رونالدو في كأس العالم 2002، وقميص ارتداه الأرجنتيني دييغو مارادونا في مباراة ودية جمعت التانغو مع الديوك الفرنسية سبقت كأس العالم لعب خلالها مارادونا أمام ميشيل بلاتيني، توج بعدها مارادونا باللقب بينما خرجت فرنسا من نصف النهائي على يد ألمانيا الغربية.