قال لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم أنطوان غريزمان إن غياب مدافع المنتخب لوكاس هيرنانديز عن استكمال مونديال قطر 2022 جراء الإصابة التي لحقت به خلال لقاء الديوك أمام أستراليا يعد ضربة قاسية وخسارة صعبة.



ونقل موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، أمس، عن غريزمان قوله: «نعلم أنه لاعب مهم للغاية داخل الملعب وخارجه، إنه دائم الابتسام وسنلعب المباريات القادمة من أجله».



يذكر أن لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال المباراة أمام أستراليا أمس، وخرج في الدقيقة 13.



وكان منتخب فرنسا قد حقق فوزا كبيرا على أستراليا بنتيجة 4-1 في إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022.



وخسر منتخب «الديوك» العديد من اللاعبين قبيل انطلاق منافسات كأس العالم مثل بول بوغبا ونجولو كانتي وكريم بنزيما وكيمبيمبي وكريستوفر نكونكو والحارس ماينان.



ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، ثم يأتي المنتخب التونسي في الترتيب الثاني برصيد نقطة بالتساوي مع الدنمارك وأخيرا أستراليا من دون رصيد من النقاط.



ومن المقرر أن تجرى السبت منافسات الجولة الثانية، حيث يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الدنماركي ويلاقي المنتخب التونسي نظيره الأسترالي.