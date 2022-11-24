الدوحة - فريد عبدالباقي



يحاول المدرب الإسباني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم فيليكس سانشيز رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال في انطلاق منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم قطر 2022 والتي ستقام الجمعة على ستاد الثمامة.



ويختتم المنتخب القطري تحضيراته اليوم على ملاعب أكاديمية أسباير، وقد حرص الجهاز الفني خلال الساعات القليلة الماضية على تحفيز لاعبيه مستندا الى الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي وفوزه على المنتخب الأرجنتيني 2-1 في كبرى مفاجآت مونديال قطر حتى الآن.



ويعقد المدرب جلسات فردية مع لاعبيه من أجل إزالة آثار الهزيمة أمام منتخب الإكوادور في افتتاحية المونديال 0-2، حيث طالب لاعبي العنابي بضرورة مصالحة الجماهير وبذل أقصى مجهود خلال لقاء الغد أمام المنتخب السنغالي والتي تعتبر مفتاح البلوغ إلى الدور الـ16، في حال تحقيق الفوز على السنغال وهولندا.



وكان المنتخب الأفريقي خسر لقاء الجولة الأولى أمام منتخب هولندا 0-2.



شرح الجهاز الفني خلال تدريبات المنتخب القطري الأخطاء التي ظهرت في لقاء الإكوادور، وركزت تدريبات المنتخب القطري على الجوانب البدنية والفنية وبناء الجمل التكتيكية والتمارين الفنية، حيث ركز المدرب الإسباني على كيفية بناء الهجمات من الخلف، وطالب سانشيز لاعبيه بالسرعة في الأداء والتركيز أثناء اللعب.



ومن المنتظر أن يجري سانشيز بعض التغييرات على التشكيلة التي ستشارك في مباراة السنغال، والتفكير بحلول جديدة تمكن بطل آسيا من استعادة حضوره القوي ورسم صورة إيجابية أمام جماهيره التي تمني النفس بظهوره بشكل جيد باعتباره صاحب الأرض.