حث لاعب المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام، جمهور بلاده بطريقة مازحة، على تجنب العمل من أجل متابعة الفريق وهو يلعب مبارياته المقبلة في كأس العالم 2022.



وسجل بيلينغهام (19 عاما)، هدفا في المرمى الإيراني، خلال مباراة المنتخب الإنجليزي الأولى بالبطولة (6-2) مساء الإثنين.



وغادر الملايين في إنجلترا عملهم مبكرا، وانطبق الأمر على طلاب المدارس، من أجل مشاهدة المباراة، والتي انطلقت في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت المملكة المتحدة.



وتم عرض مقطع فيديو للمشجعين على بيلينغهام، وهم يحتفلون في إحدى ساحات لندن خلال اللقاء.



وقال نجم بوروسيا دورتموند في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» مازحا: «كان من الممكن أن تكون الساعة الواحدة هناك، تبا لذلك، لا تذهبوا إلى العمل عندما نلعب»، مضيفا: هذا ما تحب رؤيته حقا، هذا هو السبب في خوضنا للمباريات، خاصة عندما نكون بعيدين عن الوطن.



ويعتبر بيلينغهام، أول لاعب ولد بعد عام 2000 يسجل هدفا في كأس العالم، وتحدث عن كيف لم يتمكن من النوم بعد ذلك.



وقال: «أنا أنزل من القمة الآن وأركز على المباراة التالية، من الصعب أن أنام لكي أكون عادلا، لقد كنت مستيقظا طوال الليل، علينا أن ندعم الفوز بأداء جيد وفوز جيد على الولايات المتحدة».