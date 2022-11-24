إبراهيم مطر



أبدى سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد سعادته بالانجاز الذي حققه المنتخب السعودي بعد فوزه التاريخي والكبير على المنتخب الأرجنتيني، أحد المرشحين الكبار للفوز بلقب بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة.



وأضاف الخالد في تصريح لـ«الأنباء» ان هذا الانتصار الكبير لا يحسب للمنتخب السعودي الشقيق فقط ولكن للعرب جميعا، مؤكدا أن الأخضر ظهر بشكل جيد وبأداء راق ومشرف، واستطاع أن يباري نجوما كبارا يشار لهم بالبنان مثل اللاعب ميسي، بل انه تفوق عليهم بعد الروح القتالية الكبيرة والحماس الذي ظهروا به طوال المباراة. وقال الخالد اننا نبارك للقيادة السعودية والشعب السعودي هذا الفوز، ونشكر الله على ما تحقق على يد المنتخب السعودي، مؤكدا أنها فرحة كبيرة لجميع الوطن العربي وهو ثمار التخطيط والرؤية الجيدة من القيادة السعودية للرياضة.



وتمنى أن يستمر «الأخضر» على هذا المنوال وهذا الأداء الجيد ويحقق التأهل إلى الدور الثاني. وكذلك المنتخبات العربية الأخرى المشاركة التأهل للأدوار المتقدمة وأن تظهر بشكل جيد يشرف الكرة العربية.



كما أشاد الخالد بالتنظيم الرائع للبطولة وهذا الوجه الحضاري المشرف الذي أظهرته الشقيقة قطر بشهادة الكثيرين، وهو فخر لنا جميعا كعرب وليس لقطر وحدها، ورد على جميع المشككين في قدرة المواطن العربي على تنظيم الأحداث والمناسبات العالمية.



ولفت الى ان هذه النسخة من كأس العالم ستكون بعون الله الأفضل على الإطلاق منذ بدء تنظيمها.