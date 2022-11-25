بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في قصر الشاطئ بأبوظبي أمس، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة.



وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، في بيان، إن الشيخ محمد بن زايد رحب في بداية اللقاء بأخيه الملك عبدالله الثاني في بلده الثاني، متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللأردن وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار.



واستعرض الجانبان فرص تنمية مسارات التعاون المتعددة ومجالاته خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن رئيس الإمارات وملك الأردن شددا، خلال لقائهما، على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي، خصوصا في المجالين التنموي والاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.



وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.