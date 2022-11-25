أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان امس أن برلمان بلاده سيصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) العام المقبل، علما أن ملف انضمام البلدين لايزال معلقا بانتظار مصادقة بودابست وأنقرة.



وقال أوربان، على هامش قمة لمجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا، «كما سبق أن أبلغنا السويد وفنلندا، تدعم المجر انضمام هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي. سيكون الأمر مدرجا ضمن جدول أعمال أول دورة (للبرلمان) العام المقبل».



ومن المقرر أن تنعقد الدورة الأولى للبرلمان المجري في فبراير من العام المقبل.



وسبق أن صادقت 28 دولة منضوية في حلف شمال الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل الدفاعي.



بطلبهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تخلت الدولتان عن سياسة عدم انحياز كانتا تعتمدانها منذ عقود، بعدما بدأت روسيا غزو أوكرانيا في فبراير.



ويتطلب انضمام أعضاء جدد إلى التكتل الدفاعي إجماع الدول الأعضاء.



ورفض الحزب الحاكم في المجر مرارا تحديد جلسة في البرلمان لمناقشة القضية على الرغم من أن الحكومة تصر على أنها تدعم انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.