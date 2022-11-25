أعلن العراق عزمه على إعادة نشر قواته على حدوده مع كل من إيران وتركيا، في قرار يأتي بعد القصف المتكرر الذي نفذته جارتاه واستهدف في إقليم كردستان متمردين أكرادا أتراكا وإيرانيين.



جاء ذلك فيما اكدت إيران عزمها على الاستمرار في مواجهة ما وصفته بالتهديد الآتي من أراضي العراق.



وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة البشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان لكنها تتبع إداريا لوزارة الدفاع العراقية.



وقالت حكومة بغداد في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني مساء امس الاول برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إنها قررت «وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا».



وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) ان المجلس ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم.



وأشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني اتخذ عدة قرارات لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الديبلوماسية من بينها وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، بالإضافة إلى تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكنها من إنجاز مهامها.



ونوه البيان إلى أن هذه الخطة ستوضع «بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البشمركة»، مشيرا إلى أن رئيس أركان البشمركة شارك في الاجتماع.



وقال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري لوكالة فرانس برس إن «حكومة إقليم كردستان سترسل تعزيزات من البشمركة إلى الحدود».