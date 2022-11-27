القاهرة - هناء السيد



أدى عضوا مجلس الأمة الجديدان بالبرلمان العربي النائبان حمدان العازمي وأحمد لاري القسم ممثلين للكويت بالبرلمان العربي، وذلك خلال أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما شارك العضوان د.محمد الحويلة وخالد العتيبي كونهما عضوين قديمين بالبرلمان العربي وتم فوزهما نائبين بمجلس الأمة.



وقد ترأس عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أعمال الجلسة وناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، لمتابعة ورصد كل الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الحالي، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسورية وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال.



كذلك ناقشت الجلسة أبرز المستجدات فيما يخص بعض القضايا مثل الأمن المائي العربي والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة إلى جانب متابعة كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي وأبرز تلك القضايا مشروع قانون تتدارسه اللجنة حول مكافحة العنف ضد المرأة.



وشهدت الجلسة عددا من مشاريع القوانين الاسترشادية الخاصة بسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واطلعت اللجنة على عدد من الموضوعات، منها مسودة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واستكمال دراسة مشروع القانون الاسترشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية، إلى جانب مناقشة الجهود التي يبذلها البرلمان العربي في إطار عمله التشريعي ووضع القوانين التي تصب في صالح العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القوانين الاسترشادية منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية واستعراض المسودة الأولية لخارطة طريق مكافحة عمل الأطفال في المنطقة.