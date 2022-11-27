وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، حول إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه المقار التابعة للجمعيات واللجان الخيرية بالمناطق السكنية، نص على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه المقار التابعة للجمعيات واللجان الخيرية بالمناطق السكنية؟



2- ما الجمعيات واللجان الخيرية الموجودة بالمناطق السكنية؟ مع تزويدي بقائمة يبين فيها اسم الجمعية، ومقر الجمعية، والمنطقة السكنية، والعنوان، وأرقام الهواتف.



3- هل أرسل إنذار لهم بشأن وجودهم في المناطق السكنية؟ وهل وجه لهم إنذار نهائي؟



4- هل خاطبتم البنوك بوقف حساباتهم البنكية حسب القانون واللائحة بتنظيم العمل الخيري لحين تعديل وتصحيح أوضاعهم؟ مع تزويدي بأسماء الجمعيات واللجان الخيرية التي أوقفت حساباتهم وبأسماء البنوك المخاطبة.



5- هل أرسلت الوزارة كتبا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجمعيات واللجان التابعة لها والتي لها مقار بالمناطق السكنية؟ مع تزويدي بها إن وجدت.



6- هل أرسلت الوزارة كتبا إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لقطع التيار الكهربائي عن هذه المقار المخالفة للقانون كونها في المناطق السكنية؟ وما الإجراءات بهذا الشأن؟ مع تزويدي بها إن وجدت.



7- هل أحيلت الجمعيات والمبرات المخالفة والتي لم تلتزم بقرار الإغلاق للجهات المختصة، للتحقيق معهم لعدم إغلاق الفروع غير المرخصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالأسباب.



8- كشف يبين فيه عدد الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة ومواقعها والتي تم إغلاقها (كل جمعية ومبرة على حدة).



9- كشف يبين فيه مواقع الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة والتي لم تغلق حتى تاريخ ورود هذا السؤال (كل جمعية ومبرة على حدة).