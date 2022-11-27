وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ تزويدي بأسماء أعضاء مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي.



2 ـ ما اختصاصات مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي؟



3 ـ ما أسماء وأسباب عدم مباشرة عمل بعض رؤساء البعثات التمثيلية الذين صدر فيهم مراسيم نقلهم إلى مقار عملهم في البعثات التمثيلية في الخارج حتى تاريخه؟



4 ـ تزويدي بأسماء وأعداد الديبلوماسيين في البعثات التمثيلية في الخارج ومؤهلاتهم الدراسية بشكل مفصل.



5 ـ تزويدي بأسماء وأعداد الإداريين في البعثات التمثيلية في الخارج ومؤهلاتهم الدراسية بشكل مفصل.



6 ـ صدر قرار من وزارة الخارجية رقم 53 بتاريخ 16/11/2022 بشأن طلب النقل من الوظائف المدنية العامة إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي يرجى الافادة عن المعايير التي وضعتها الوزارة لإدراج التخصصات للتقديم، ولماذا لم يتم إدراج تخصص (المحاسبة/ تمويل) من ضمن التخصصات التي أدرجت في القرار وهي تخصصات: (التسويق، الإدارة، الاقتصاد، التجارة الدولية) علما بأن التخصصات تأتي من ضمن دائرة اختصاص كلية واحدة والتي تشمل أيضا المحاسبة.



7 ـ الإفادة عن سبب إضافة تخصص علم نفس من ضمن التخصصات المطلوبة للنقل للسلك الديبلوماسي، وهل هناك حاجة أو إدارة في وزارة الخارجية حتى تتفق الدراسة مع طبيعة الوظيفة.



8 ـ نمى إلى علمنا بأن هناك العديد من الموظفين الإداريين يحملون شهادات عليا معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت، ووزارة الخارجية هي الوزارة الوحيدة في الدولة التي ترفض مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعادلة الشهادات العلمية، يرجى ذكر أسماء الموظفين وتخصصاتهم الدراسية الذين تم رفضهم مع بيان أسباب ذلك؟



9 ـ هل يقوم الموظفون الإداريون في البعثات التمثيلية في الخارج بالقيام بواجبات العمل الديبلوماسي من القيام بكتابة التقارير السياسية والاقتصادية والقيام بالأعمال القنصلية وتنفيذ تعليمات رؤساء البعثات التمثيلية إذا كانت الإجابة بالإيجاب، لماذا لا تكون لهم الأولوية في النقل للكادر الديبلوماسي والقنصلي.



10 ـ هل قامت وزارة الخارجية بابتعاث أشخاص يحملون الشهادة الثانوية أو الدبلوم، في حالة الإيجاب بنعم، يرجى بيان أسباب ذلك.