القاهرة ـ هناء السيد



أكد عضو مجلس الأمة عضو عضو البرلمان العربي د.محمد الحويلة على مواقف دولة الكويت الثابتة تجاه القضية المركزية قضية فلسطين فهي قضية كل كويتي وكل عربي وكذلك ما دفع نائب رئيس البرلمان العربي خليل عطية للاشادة بمواقف اللاعبين الرياضيين الكويتيين ورفضهم مقابلة لاعبي الكيان الصهيوني وهي اشادة مستحقة ومواقف ثابتة للشعب الكويتي تجاه رفضه واستنكاره والتصدي لكل المحاولات التي يقوم بها هذا الكيان للاندماج مع العالم، وموقف الكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية وهنا كانت اشادة واسعة من قبل اعضاء البرلمان العربي على موقف الكويت العروبي تجاه عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» بختام أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي.



وقال الحويلة إن جلسة البرلمان العربي تأتي بعد القمة العربية التي استضافتها الجزائر الشقيقة وحملت عنوان «قمة لم الشمل»وهو أشد ما تحتاج اليه الأمة العربية في توحيد الجهود وتوحيد الضغط العربي لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية فنحن في محطة جدا مهمة من تاريخ أمتنا العربية ويأتي اجتماع البرلمان العربي ليعزز ويؤكد ويدعم كل القرارات التي تخدم أمتنا العربية وكذلك تمت الموافقة على عدة بيانات بشأن العراق واليمن وليبيا والصومال وهناك بيان خاص بشأن الكويت يتناول تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية الذي يعتبر تعديا صارخا ومرفوضا بالنظام القضائي ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للكويت وتم رفع هذا التصريح واستنكاره والتأكيد على احترام السلطة القضائية التي تتمثل في الاستقلالية والحيادية الكاملة وايضا نفخر بالنظام الديموقراطي والبرلماني للكويت وهذه القرارات التي تمت الموافقة عليها والمصادقة عليها في جلسة البرلمان كلها تصب لخدمة أمتنا العربية في مواجهة هذه التحديات.