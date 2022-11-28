يعقوب العوضي



تتجه الأنظار إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في الثامنة مساء اليوم، حين يلتقي فريق كرة اليد بنادي السالمية (8 نقاط) مع الكويت (10 نقاط) ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة اليد، ويسبق اللقاء المرتقب مباراتين تجمع الأولى بين برقان والصليبخات ولكل منهما 4 نقاط في الـ 4:30، بينما يواجه في الثانية القرين (دون نقاط) مع الفحيحيل (3 نقاط) في الـ 6:15.



ويعتمد السالمية بقيادة المدرب المنجي البناني على كل من المحترفين نور الدين ماوا ويحيى زموشي حارس المرمى بالإضافة الى المحليين علي بولند، وحيدر دشتي، وعلي البلوشي، وراكان تقي، ويفتقد جهود الجناح محمد البلوشي بداعي الإصابة.



وفي المقابل، يعتمد مدرب الكويت البرازيلي أوليفيرا على القوة الضاربة ممثلة بالمحترفين آنخيل هيرنانديز وفرانكيس كارول الى جانب المحليين نواف الشمري، وعبدالعزيز الشمري، وعبدالعزيز الدوسري، ومحمد عامر، ومشعل طه وحراس المرمى الأخوين علي وحسن صفر.



وتحمل المواجهة أهمية خاصة وكبيرة بين الطرفين، حيث تمثل فرصة للانفراد بصدارة الترتيب العام في حال فوز أحدهما.