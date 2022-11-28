مبارك الخالدي



تمكن القادسية من تحقيق الفوز على غريمه الكويت 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد نادي الشباب ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس زين، وبهذا الفوز رفع الأصفر رصيده الى 9 نقاط وتجمد رصيد الابيض عند 4 نقاط.

سجل للأصفر أحمد الرياحي وعدي الصيفي.



ولحساب منافسات المجموعة ذاتها وعلى ستاد نادي الكويت، فاز السالمية على الفحيحيل 2-1، سجل لـ «السماوي» عذبي شهاب واسو رستم من ركلة جزاء ليرفع «السماوي» رصيده الى 6 نقاط وبقي رصيد الخاسر خاليا من النقاط.



وعلى ملعب الساحل، فاز خيطان على برقان 4-0، ليرفع خيطان رصيده الى 4 نقاط وتجمد رصيد الخاسر عند 3 نقاط.

سجل الاهداف المحترف البرازيلي رينان (هاتريك) ومحمد عبيد من ركلة جزاء.



وعلى ستاد ناصر العصيمي، تمكن اليرموك من الفوز على كاظمة 2-1، ليرفع الفائز رصيده الى 4 نقاط وتجمد رصيد البرتقالي عند 4 نقاط. سجل للفائز المحترفان اوليفيرا وكورتكس بينما سجل للبرتقالي ناصر الفرج.



وفي مباراة مقدمة من منافسات المجموعة الأولى، فاز النصر على التضامن 1-0 أحرزه المهاجم توريس.



إلى ذلك، تتواصل مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من البطولة، حيث تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات المجموعة الاولى، فيلتقي العربي الذي يمتلك 4 نقاط مع الصليبخات الذي جمع نقطة واحدة فقط، وذلك على ستاد مبارك العيار، وتقام المباراة في الساعة الـ 6:35.



ويسبق اللقاء مباراتان تنطلقان في الساعة الرابعة عصرا، حيث يلتقي الجهراء بنقطة واحدة مع الساحل برصيد 4 نقاط على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك.



وتتجه الأنظار صوب اللقاء الذي يجمع العربي مع الصليبخات حيث متابعة جماهير الاخضر لفريقها مطعّما بعدد كبير من الصف الثاني نظرا لغياب نجومه الأساسيين لارتباطهم مع المنتخب الوطني الأول الذي يقيم معسكرا تدريبيا في دبي، وتمتع عدد من المحترفين بإجازات خاصة.