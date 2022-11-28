هادي العنزي



ابتعد فريق نادي الفتاة في صدارة دوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، بعد تغلبه على الكويت 4-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري، ليرفع «الفتاة» رصيده إلى 9 نقاط، من 3 انتصارات متتالية، فيما بقي الكويت على رصيده السابق 3 نقاط، متراجعا إلى المركز الثالث.



وفي مواجهة ثانية، ارتقى فريق سيدات التضامن إلى المركز الثاني بعد تفوقه على فتيات العيون 7-1، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما بقي «العيون» من دون رصيد وفي المركز الثالث والأخير.



جاء الشوط الأول لمباراة «الفتاة» والكويت حذرا ومتكافئا بدرجة كبيرة، وتهيأت عدة فرص للتسجيل، لكن لاعبات الفريقين لم يستطعن ترجمتها لهدف مبكر، حتى تمكنت دينا علي من تسجيل أول الأهداف لمصلحة «الفتاة» في الدقيقة السابعة، وانتهى الشوط الأول بتقدم بطل دوري الموسم الماضي.



وفي الشوط الثاني، قدمت لاعبات الكويت و«الفتاة» أفضل ما لديهن، لحسم النتيجة ودانت الأفضلية لسيدات «الفتاة» حيث سجلن 3 أهداف متتالية عن طريق ناتاليا كارولينا (هدفين)، وراريني كريستينا، فيما لم يسجل الكويت سوى هدف واحد بواسطة تايلا هيلين.