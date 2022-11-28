يواصل بنك الكويت الوطني استقبال المسجلين في سباق الجري المقرر أن ينطلق يوم السبت 10 ديسمبر المقبل.

ويستمر التسجيل على الموقع الإلكتروني nbk.com/nbkrun. لجميع الراغبين في المشاركة من عمر 15 سنة وما فوق.



وينطلق السباق من مسافتين 10 و5 كم على شارع الخليج العربي. ويبدأ في تمام الساعة 8:30 صباحا على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كم من شاطئ بنيد القار والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.



ومازال المجال مفتوحا أمام الراغبين في التسجيل للمشاركة على أن يبدأ موعد تسلم عدة السباق يوم الثلاثاء 6 ديسمبر حتى يوم الخميس 8 ديسمبر من الساعة 3 ظهرا الى 9 مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الثانية.



ويكافئ السباق ثلاثة فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى (فئتي النساء والرجال) لمسافة 10 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار على التوالي.

وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 500 دينار، 400 دينار و300 دينار على التوالي. كما تقدم شركة أوريدو، الشريك الاستراتيجي للسباق، للفائزين من المتسابقين اشتراكات سنوية بباقة «شامل» وساعات آبل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وآبل ووتش الترا.



هذا بالإضافة الى الحفل الختامي الذي يتضمن السحب على سيارة نيسان كيكس 2023 مقدمة من مجموعة البابطين، الشريك الاستراتيجي للسباق، وفرصا استثنائية من شركة أوريدو إلى فرنسا أو قطر لحضور مباريات باريس سان جرمان وكأس العالم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز التي يقدمها الشركاء الاستراتيجيون كجوائز للحفل الختامي سيتم السحب عليها لجميع المسجلين بالسباق تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وذلك إلى جانب مفاجآت وفعاليات مسلية أخرى.



كما تقدم الخطوط الجوية الكويتية 10 تذاكر سفر تشمل وجهات أوروبية وإقليمية متنوعة وجاذبة. كما أن هناك جهات مشاركة في السباق لهذا العام وهي التي لطالما كانت شريكا معنا في هذه المسؤولية المجتمعية المشتركة بدءا من الشريكين الاستراتيجيين مجموعة البابطين وشركة أوريدو إلى الجهود الجزيلة لكل من بلدية الكويت وإدارة الإطفاء والمشروعات السياحية ووزارات: الداخلية والتجارة والصحة.



ويأتي سباق الوطني للجري في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع.

وتشمل مبادرات الوطني مختلف الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتعليمية والرياضية والبيئية التي تسعى إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته على نحو أفضل.