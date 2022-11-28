توج نجم نادي الكويت للفروسية علي الخرافي بلقب الجولة الثالثة من النسخة الثانية لدوري اتحاد الفروسية بعد منافسة قوية مع باقي الفرسان في البطولة التي أقيمت الجمعة والسبت الماضيين في مضمار نادي الصيد والفروسية بمنطقة صبحان.



وتمكن الخرافي من تخطي الحواجز دون أخطاء في شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم.



وشهد الشوط الرئيسي منافسة قوية بين 5 فرسان، ونجح الخرافي في تحقيق أسرع وقت بزمن 37.74 ثانية دون نقاط جزاء، متفوقا على الفرسان عبدالرحمن الفزيع ونيك تشانينج وعبدالله العوضي وراكان الحساوي وعبدالله الروضان.



وعلى ارتفاع 130 سم، تمكن الفارس عبدالله العوضي من تحقيق المركز الأول، متفوقا على الفرسان فواز السبيعي وأنطونيو موروزو ونيك تشانينج. وقام بتتويج الأبطال الحكمة الدولية الكويتية نبيلة العلي أمين السر العام لاتحاد الفروسية.