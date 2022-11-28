حقق لاعبو منتخبنا الوطني للترايثلون، نتائج بارزة ولافتة في بطولة العالم التي اختتمت مؤخرا في العاصمة الإماراتية (ابوظبي) بعد أن حصدوا العديد من الميداليات الملونة، في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، وسط مشاركة أبطال العالم في اللعبة بهذا المحفل الدولي.



وقد حقق البطل عبدالعزيز الدعيج ذهبية فئة 20-24 سنة، وحصلت نجلاء الجريوي على فضية فئة 30-34 سنة، فيما تمكنت هدى الصالح من تحقيق برونزية فئة 20-24 سنة. كما أحرز عبدالعزيز الدعيج ذهبية السباق الخيري الذي أقيم على هامش البطولة.



وأقيمت بطولة العالم في ابوظبي في الفترة من 23-27 الجاري، اذ ترأس الوفد رئيس النادي واتحاد الترايثلون راشد الكندري وضم 14 لاعبا ولاعبة و4 إداريين.



من جانبه، بارك راشد الكندري لأبطال الكويت على هذه النتائج البارزة في مونديال العالم، في ظل مشاركة أبطال اللعبة من كافة القارات.