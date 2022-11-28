يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة مباراتين اليوم، حيث يلتقي على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم الجهراء وفي رصيده 3 نقاط مع الساحل من دون رصيد في الـ 5:15، فيما يواجه الكويت وبحسابه 3 نقاط في وصافة الترتيب العام مع العربي بنفس الرصيد ويتأخر في المركز الثالث بفارق الأشواط على نفس الصالة في الـ 7:15.

وكان كاظمة قد فاز على الجهراء بنتيجة 3-1 الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز ورفع رصيده إلى 6 نقاط محتلا وصافة الترتيب العام، فيما فاز القادسية على برقان بثلاثية نظيفة وأصبح رصيده 3 نقاط.