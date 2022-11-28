منح مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رينار ضوءا أخضر لقائد المنتخب سلمان الفرج لمغادرة معسكر المنتخب بعد التأكد من عدم قدرته على المشاركة مستقبلا في مباريات المونديال.



وكتب حساب المنتخب السعودي: «سمح رينار للفرج بمغادرة معسكر المنتخب بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم».



وتعرض الفرج، الذي كان يعاني من إصابة في كتفه قبل انطلاق البطولة، إلى إصابة في الركبة أواخر الشوط الأول من مباراة الأرجنتين، وظهر عقب اللقاء وهو يسير على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.



وكان رينار ألمح في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة الى صعوبة استمرار الفرج في البطولة بقوله: «سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة أخرى في هذه البطولة»، وعندما سألته «فرانس برس» لدى مغادرته ما إذا كان يستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في البطولة قال: «كلا، لكن ذلك سيكون صعبا (خوض مباريات أخرى)».



ويعد الفرج (33 عاما) من ركائز لاعبي المحور في تشكيلة المنتخب السعودي، وقد استهل مشواره الدولي مع المنتخب الأول في 14 أكتوبر 2012 بفوز ودي على الكونغو 3-2. وخاض 71 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف، بينها هدف من ركلة جزاء في الفوز على مصر 2-1 في دور المجموعات من مونديال روسيا 2018 الذي غادره الأخضر مبكرا.