قال قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم الأسبق، واين روني، إن فيل فودين، هو أفضل لاعب لدى إنجلترا، وأشار إلى أن نجم مان سيتي يجب أن يلعب في كأس العالم من الآن فصاعدا.



وجلس صانع الألعاب على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي تعادل فيها المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأميركي سلبيا الجمعة، حيث أرجأ المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت، حسم صدارة المجموعة الثانية وتأهله لدور الـ 16 إلى الجولة الأخيرة.



وبعد أن تم التغاضي عن الدفع به كأساسي في مباراتي المنتخب الإنجليزي في المونديال حتى الآن، اضطر فودين للبقاء على مقاعد البدلاء في مباراة أميركا، التي شهدت حصول المنتخب الإنجليزي على نقطة، وهو ما أثار انتقادات من لاعبي المنتخب الإنجليزي السابقين جيمي كاراغر وغاري نيفيل.



والآن روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، انضم للمنتقدين لاستبعاد فودين (22 عاما) من مواجهة حاسمة.



وقال روني في مقال في صحيفة «ذا تايمز»: «أرى أنه من الغريب ألا يشارك فودين من على مقاعد البدلاء أمام أميركا. فنيا، إنه أفضل لاعب لدى إنجلترا».



وأضاف: «أعتقد أنه لو كان لديك موهبة مثل فودين، فببساطة عليك أن تعتمد عليه. هو حاليا لاعب مختلف عن الذي رأيناه في «يورو 2020»، عندما عانى لإحداث تأثير».



وأكد: «هو أكثر نضجا، وجاء إلى هذه البطولة بعدما قدم أداء قويا لفترة طويلة مع مان سيتي».