تلقت إدارة مدرسة ثانوية بلاط الشهداء بمنطقة الأحمدي التعليمية الدعوة لحضور إحدى مباريات كأس العالم، حيث زار السفير القطري لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود المدرسة لنقل الدعوة إلى إدارتها لحضور عدد من المعلمين والطلبة لإحدى المباريات. وتأتي هذه الدعوة من أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وكانت إدارة مدرسة بلاط الشهداء قد نظمت يوما للاحتفال بمونديال كأس العالم المقام في قطر، باعتبارها الدولة العربية الأولى التي تنظم البطولة، تعزيزا لقيم الأخوة بين الشعب الخليجي الواحد في نفوس الطلبة. من جهة آخرى، ساندت الجماهير الكويتية «الأخضر» السعودي بقوة في مباراتهم المهمة التي أقيمت أمس أمام منتخب پولندا والتي انتهت بفوز الاخير 2-0 ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم.



وشجـــعت الجماهــــير السعودية والكويتية والعربية الغفيرة التي تجمعت بمنطقة البلاجات «كونتينر بارك» المنتخب السعودي بحرارة طوال المباراة، اذ كانت تأمل أن يحسم الأخضر تأهله الى دور الـ 16 دون انتظار الجولة الأخيرة.



ورغم الخسارة تبدو الجماهير واثقة بقدرة نجوم المنتخب السعودي على التأهل للدور المقبل للبطولة للمرة الثانية بتاريخه والأولى منذ عام 1994 عندما يلعب مع نظيره المكسيك الاربعاء المقبل لاسيما أنه قدم أداء جيدا أمام پولندا وخسر بأخطاء بسيطة كما حقق قبل أيام فوزا تاريخيا على الارجنتين.