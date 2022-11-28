ذكر تقرير صحافي إسباني صباح أمس، ان البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ومان يونايتد السابق، تلقى عرضا رسميا من الدوري السعودي.



وأعلن يونايتد قبل أيام قليلة فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.



وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد كثف نادي النصر السعودي مفاوضاته مع ممثلي رونالدو خلال الأيام الماضية من أجل ضمه للفريق في يناير المقبل، وأضافت «رغم تلقي رونالدو عروضا من الدوري الأميركي، لكن النصر قدم عرضا مغريا للغاية»، وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي عرض على رونالدو 72 مليون يورو في الموسم ولمدة 3 سنوات.



من جانبها، قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية السبت، إن بطل أميركا الجنوبية نادي فلامنغو البرازيلي بدأ تحركاته بالفعل للحصول على خدمات النجم البرتغالي رونالدو خلال الموسم الحالي، وأشارت إلى أن فلامنغو بدأ التحدث مع الرعاة مع حول كيفية تمويل صفقة مؤقتة لنقل رونالدو إلى الملاعب البرازيلية.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فلامنغو سيعرض على رونالدو عقدا مدته 3 أشهر كي يشارك اللاعب البرتغالي في كأس العالم للأندية.



وذكرت أن رونالدو (الذي يشارك مع بلاده حاليا في مونديال قطر) سيكون لديه الحرية بعد ذلك للانتقال إلى ناد جديد، أو الاستمرار مع فلامنغو حتى نهاية 2023.