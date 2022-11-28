طالب مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مواطنيه بالهدوء بعدما ساعد النجم ليونيل ميسي «راقصي التانغو» بالإبقاء على آمالهم بالتأهل إلى الدور الثاني قائمة، بالفوز على المكسيك بهدفين نظيفين على ستاد لوسيل السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر لكرة القدم.



وخاضت الأرجنتين ثاني مبارياتها في قطر بعد خسارة تاريخية أمام السعودية 1-2، إلا انها خرجت فائزة بفضل سحر ميسي وهدف رائع للبديل الشاب إنسو فرنانديز (21 عاما). ولكن يبقى على رجال سكالوني الفوز على پولندا الأربعاء لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.



وعندما سئل عن الصور التي أظهرت مساعده لاعب خط الوسط الدولي السابق بابلو ايمار وهو على حافة البكاء خلال المباراة، دعا المدرب سكالوني إلى رؤية الأمور من منظور مختلف، قائلا: «يجب أن يكون لديك بعض المنطق، إنها مجرد مباراة كرة قدم».



وأضاف: «تلقيت رسالة من أخي يقول فيها إنه كان يبكي ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك. وكأن الأمر أكثر من مجرد مباراة كرة قدم».



وأردف «أنا لا أشاطر ذلك. يجب أن يفهم اللاعبون أنها مباراة كرة قدم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتكرر ذلك في كل مباراة»، مشددا في الوقت ذاته على انه «من الصعب أن تجعل الناس يفهمون أن الشمس ستشرق غدا، إن فزت أو خسرت. ما يهم هو كيف تفعل الأشياء».



وأكد سكالوني انه لن يحتفل بفوز أبطال العالم مرتين (1978 و1986) حاليا خصوصا أن منتخب «ألبيسيليستي» لم يضمن التأهل، إذ حتى التعادل أمام پولندا من الممكن أن يطيح به من دور المجموعات.



وقال: «سيظن الناس أنني مجنون لكنني بخير، لقد فزنا، سنحتفل وهذا يحدث. علينا الاستعداد للمباراة والأمر شبيه عندما فزنا بنهائي كوبا (أميركا) حين كان علينا التفكير بما سيحدث بعد ذلك». وأضاف: «الفرح لا يدوم طويلا، عليك أن تحافظ على التوازن».