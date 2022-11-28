قال المدرب الأرجنتيني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم خيراردو مارتينو إنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر، محذرا من أنه «طالما هناك فرصة (للتأهل)، ستحاول المكسيك استغلالها».



وعقدت المكسيك مهمتها في بلوغ الدور الثاني بخسارتها أمام الأرجنتين 0-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث تجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز الرابع الأخير بفارق 3 نقاط خلف پولندا المتصدرة ونقطتين خلف الأرجنتين والسعودية.



وباتت المكسيك بحاجة إلى الفوز على السعودية بـ 3 أهداف على الأقل الأربعاء المقبل لضمان التأهل، مع تعثر پولندا أمام الأرجنتين.



وقال مارتينو في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام الأرجنتين: «طالما لا تزال لدينا فرصة، علينا أن نحاول استغلالها».



وأضاف: «السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، ونحن كذلك. هي بحاجة إلى تسجيل الأهداف ونحن أيضا. في الحياة وفي كرة القدم، يجب أن نتعود على استعادة التوازن واستغلال الفرص. فريقي لا يزال لديه فرص للتأهل، حتى لو كان ذلك صعبا».



وتابع: «لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة خصم كبير وأنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة».