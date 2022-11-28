أثار الهداف الألماني السابق يورغن كلينسمان حفيظة المدرب البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش لانتقاده «تيم ملي»، داعيا إلى إقالة بطل مونديال 1990 من اللجنة الفنية للاتحاد الدولي (فيفا)، فيما عاد الاتحاد الإيراني للعبة الى فضيحة مونديال 1982 للرد عليه.



وانتقد كلينسمان، العضو في مجموعة الدراسة الفنية لفيفا والمكونة من سبعة أعضاء وتقوم بتحليل كأس العالم المقامة حاليا في قطر، تصرفات الإيرانيين خلال الفوز المتأخر على ويلز 2-0 الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وتحدث المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة في تحليل فني لشبكة «بي بي سي» عن سلسلة من الأخطاء وعن سلوك الجهاز الفني الإيراني أثناء المباراة، معتبرا أن ذلك كان جزءا من إستراتيجية مدروسة لجعل الخصم «يفقد تركيزه».



وقال إن ما حصل «ليس بالمصادفة. هذا كله عمد. هذا جزء من ثقافتهم، هكذا يلعبون. ينهكون الحكم. لقد شاهدت مقعد البدلاء (اللاعبون الاحتياط وطواقم الفريق) يقفزون دائما ويزعجون مساعد الحكم والحكم الرابع إلى جانب الملعب».



ولم يمر ما أدلى به ابن الـ 58 عاما مرور الكرام عند كيروش الذي وصف ما صدر عن الهداف السابق لإنتر الإيطالي وموناكو وبايرن ميونيخ وتوتنهام الإنجليزي بـ «العار على كرة القدم».



وكتب كيروش في سلسلة من التغريدات على تويتر «على الرغم من أنك لا تعرفني شخصيا، أنت تشكك في شخصيتي بحكم نمطي متحامل ينم عن فوقية».



ودعا المدرب السابق لمنتخب البرتغال كلينسمان الى زيارة مقر معسكر المنتخب الإيراني في مونديال قطر «للاستماع إلى مدى حبهم واحترامهم لكرة القدم» على الرغم من الانتقادات «الشائنة»، لكنه اشترط استقالة الألماني من منصبه في فيفا كي يكون مرحبا به بين اللاعبين الإيرانيين.



كما دخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم على الخط، مطالبا باستقالة كلينسمان، قائلا في بيان أمس «الى جانب العديد من الاعتبارات المؤسفة فيما يتعلق بالمنتخب الإيراني وطاقمه، أصدر كلينسمان أحكاما بشأن الثقافة الإيرانية»، مضيفا «تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بالفعل بطلب إيضاحات من فيفا وباعتذارات وإقالة كلينسمان من مجموعة الدراسات الفنية في فيفا».



وتابع الاتحاد أن «كلينسمان، بصفته ألمانيا، لن يحكم عليه في أكثر الأحداث المخزية في تاريخ كأس العالم، عندما رتبت ألمانيا الغربية والنمسا نتيجة» في مونديال 1982 على حساب الجزائر من أجل ان يتأهلا معا الى الدور الثاني بفوز الأولى 1-0، ولا على «سقطاته الاستعراضية الشهيرة» في منطقة جزاء الخصم ولا على «أي مسألة سياسية أو تاريخية مرتبطة ببلاده».