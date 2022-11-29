أكد الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات والنشر في وزارة الإعلام بالتكليف لافي السبيعي أمس اتخاذ الوزارة كل الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون الرقابة اللاحقة على جميع الكتب المخالفة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في مجال دور النشر والتوزيع بالبلاد.



وقال السبيعي في تصريح لـ «كونا» عقب ختام فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 إن الوزارة حريصة على اعطاء المساحة الكافية لحرية الكلمة والتعبير بما يتوافق مع النظم واللوائح المعمول بها في مجال النشر، مبينا ان فرق التفتيش الخاصة قامت بجولات مستمرة على دور النشر طوال فترة المعرض، اضافة الى تواجد ممثلي قطاع الصحافة بالجناح الخاص بهم لتلقي أي ملاحظات في هذا الشأن.



وأضاف أن الوزارة ممثلة بقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل ضمان عدم حدوث أي تجاوزات فيما ينشر ويعرض في المعرض الدولي وعكس صورة حقيقية للعلم والثقافة والتأليف في الكويت.



وأعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع دور النشر المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب وعلى تعاونهم الدائم مع الوزارة فيما يتعلق برقابتها اللاحقة على الكتب.