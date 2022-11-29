دارين العلي



تعتزم الجمعية الكويتية للمهرجانات بالتعاون مع وزارة الإعلام وعدد من الجهات الحكومية والأهلية إطلاق الحملة الترويجية «حياكم» لتنشيط وتفعيل اطر السياحة بكل المجالات بهدف رفع اسم الكويت عالميا وإقليميا في ضوء الرؤى السامية الرامية إلى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وثقافي في المنطقة.



وفي هذا السياق، بدأت جمعية المهرجانات الكويتية بعرض المشروعات والخطط والمبادرات التي تهدف إلى تنمية القطاع السياحي والترفيهي على المعنيين لدعم كل المهرجانات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية ذات البعد الاستراتيجي لتنمية وتنويع مصادر الدخل كرافد مالي يعزز من رفع معدلات النمو المالي للخزانة الكويتية بما يتلاءم مع إطار تصحيح المسارات الاقتصادية للدولة.



وقال رئيس الجمعية، د.طارق العبيد ان جمعية المهرجانات الكويتية تبذل جهودا كبيرة من خلال مساعي مجلس الإدارة وفريق العمل الذي يضم فريقا من الكوادر الوطنية لدفع عجلة التنمية السياحية، حيث أعدت الجمعية حزمة من المشاريع والأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل في قطاع المهرجانات طوال العام، مؤكدا ان الخطة تشمل مجموعة كبيرة من المشاريع التي تتعلق بدعم المواهب الوطنية الشابة التي لديها مقترحات تخدم تنمية القطاع السياحي، لاسيما ما يخص تنويع العمل في القطاع الثقافي والفني والرياضي.



واضاف العبيد ان الجمعية التقت عددا من المسؤولين في وزاره الإعلام، حيث استعرضت أهم المشاريع التي ستطلقها الجمعية خلال الفترة المقبلة والتي حظيت بقبول كبير من المسؤولين وأسفرت عن تعاون «الإعلام» بما يخدم ترويج الكويت كوجهة سياحية مميزه تهدف الى جعل الكويت واحدة من بلدان الخليج الجاذبة سياحيا واستثماريا وترفيهيا، لافتا الى ان الجمعية تواصل جهودها لتفعيل الدور التنموي للكويت بما يحقق الرغبة والرؤية الأميرية لكويت جديده 2035.



وأشار العبيد إلى ان الجمعية الكويتية للمهرجانات تستهدف خلال الحملة الترويجية السياحية «حياكم» والمطروحة بلهجات ولغات العالم، جذب أكثر من نصف مليون زائر للكويت، مبينا انه يجري التنسيق مع مختلف الجهات لإطلاق الحملة، لافتا الى انه تم الاجتماع مع الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري للبدء في إنتاج الفلاشات الإعلامية من قبل الجمعية، ستعرض على التلفزيون والقنوات الفضائية الخليجية خلال خطط الترويج بدءا من العام المقبل.



ولفت إلى ان الاجتماع شهد اطلاع المطيري على مشروع العالم يزور الكويت افتراضيا والذي تنفذه الجمعية حاليا بالإضافة إلى جهود الجمعية في إطلاق منصة «اكتشف الكويت» ومشروع مهرجان العالم يزور الكويت المزمع إطلاقه قريبا، مشيرا إلى ان الحملة الإعلامية «حياكم» تصب في سياق الجهود التي تبذلها الجمعية لدعم توجهات الدولة بتنشيط السياحة ورفع مستوى العمل السياحي في البلاد على مختلف المجالات.



وأشاد العبيد بجهود القائمين على وزارة الإعلام لدفع مشاريع الحملة الترويجية الموجهة للجنسيات الخليجية والعربية والأجنبية في دول مجلس التعاون كمرحلة أولى، حيث ترحب بهم للقيام بزيارة الكويت والاطلاع على الفعاليات السياحية والترفيهية التي صممت لتلبية رغبات جميع أفراد العائلة في ضوء تجربة الأسواق التراثية والتاريخية الفريدة من نوعها في المنطقة.



وتابع ان هذه الحملة الترويجية السياحية «حياكم» من أكبر الحملات السياحية الترويجية للكويت وتعد جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية مع وزارة الإعلام للترويج للكويت كوجهة رائدة في المنطقة بمجال السياحة والترفيه والثقافة لجذب الزوار والسياح الى البلاد، مؤكدا ان الحملة تقدم فرصة استثنائية للمشاركين بها من قبل الجهات الكويتية السياحية والاستثمارية للقيام بجولات خارجية برفقة عدد من رجال وسيدات الأعمال وملاك الفنادق ومكاتب السياحة والسفر بهدف التعريف والترويج للسياحة في الكويت، وكذلك عقد اجتماعات تعريفية وإجراء مفاوضات تؤدي إلى تعاون مستدام طويل الأمد بين خبراء السفر وشركاء الصناعة في الدول المستهدفة للحملة الترويجية.