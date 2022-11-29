بشرى شعبان



أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خاصية تحديث بيانات الخريجين وذوي الخبرة «أونلاين».



وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة في تحديث البيانات تتيح للخريجين وذوي الخبرة العديد من المميزات منها كتابة السيرة الذاتية ومعرفة رغبات الخريجين وتحديد مسارهم المهني الى جانب الحصول على فرصة عمل تناسب مقدم الطلب ويتم التحديث «أونلاين» بشكل سهل عبر الخطوات الآتية:



٭ الدخول على موقع الهيئة العامة للقوى العاملة www.Manpower.gov.kw



٭ اختيار الخدمات الإلكترونية.



٭ اختيار «فخرنا» لتوظيف العمالة الوطنية.



٭ اختيار «فخرنا باحث».



٭ إدخال الرقم المدني والرقم السري وإتمام عملية التحديث.