عن دار منطاد للنشر والتوزيع في الكويت، صدرت الترجمة العربية لكتاب: (الكون يساندك..حوّل خوفك إلى إيمان) للكاتبة غابرييل بيرنستين. وتصدت لترجمة النسخة العربية للكتاب المترجمة دلال الرمضان. وقد صدر الكتاب في عام 2016 باللغة الإنجليزية عن دار هاي هاوس المهتمة بنشر كتب التنمية الذاتية وتطوير الذات. كما ترجم بعدها الى العديد من اللغات التي كان من بينها الفرنسية والألمانية والإيطالية والپولندية والتركية والفارسية والبلغارية.



تركز غابرييل في هذا الكتاب على محاولة طرح حلول للتعاطي مع الأفكار السلبية التي تراودنا جميعا على نحو مستمر، وعلى رأسها الخوف. وتناقش فيه مسائل حياتية يومية بطريقة بسيطة وواقعية.



قيل في الكاتبة غابرييل بيرنستين



«كاتبة أنيقة وصريحة ومفعمة بالحيوية.. تكتيكاتها العفوية تجذب جمهورا جديدا»



ـ مجلة سنداي تايمز ستايل.



«هذه المرأة ستجعلك تبتسم. ستنسيك كل ما عرفته عن كتب تطوير الذات. إنها مدربة الحياة غابرييل بيرنستاين التي أذهلت الولايات المتحدة بأكملها ـ وها هو اسمها يلمع في المملكة المتحدة ليطلق العنان لتلك النسخة السعيدة منك».



ـ مجلة غلامور.



«استطاعت تلك الكاتبة الشابة الواعية والمنفتحة أن تعيد تعريف الفكرة التي ترى أن الحكماء هم وحدهم من يمكن أن يصبحوا معلمين، لقد صارت غابرييل بيرنستين كاتبة تطوير ذات ومتحدثة تحفيزية يمكن للنساء اللجوء إليها على الدوام».



ـ مجلة سايكولوجيز.



«أحب غابرييل، وأحب ما تقوم به كثيرا. لديها طريقة خاصة في الوصول إلى الناس. أنا على يقين بأن هذا الكتاب سيغير شكل العديد من القلوب».



ـ إنديا آري، مغنية وكاتبة أغان ومعلمة.



أحببت كتاب «الكون يساندك» كثيرا. ما يميز هذا الكتاب هو صدق الكاتبة بشأن التجارب الصعبة التي مرت بها وكيفية تعلمها وتشافيها من تلك التجارب. لقد سمحت لنا غابرييل، من خلال مشاركتها تلك القصص الشخصية بعمق كبير، بالشعور بإمكانية تسليط الضوء على إخفاقاتنا وعيوبنا. إنه كتاب مغذ ومحيي للروح، وهذا ما يجعلني أعود إليه مرارا وتكرارا.»



ـ المغنية وكاتبة الأغاني ريتشيل بلاتن.



«إنها قدوة جديدة»



ـ صحيفة نيويورك تايمز.



«حضرت إحدى محاضرات بيرنستين الشهرية، فألقيت نظرة للمرة الأولى على المرأة التي سأشير إليها يوما بلا خجل كمعلمة ومرشدة لي.



ـ مجلة إيلي الأميركية.



كما وصفت الكاتبة عند ظهورها في برنامج «أوبرا سوبر سول سن داي» كمرشدة فكرية للجيل القادم.



الكاتبة غابرييل بيرنستين في سطور



أطلقت عليها أوبرا وينفري لقب «مرشدة فكرية للجيل القادم». ظهرت بيرنستين بشكل دوري في برنامج دكتور أوز، كما أطلقت عليها صحيفة نيويورك تايمز لقب «قدوة جديدة» هي الكاتبة ذات المؤلفات الأكثر مبيعا لكتابيها «ربما تصنع المعجزات» و«المعجزات الآن» في صحيفة نيويورك تايمز. ومن العناوين الأخرى التي نشرتها غابرييل كتاب «أضف مزيدا من النصح الذاتي إلى حياتك، دليلك إلى السعادة «وكتاب» المولع بالروحانيات».



مؤخرا، شاركت الناشطة الروحية غابرييل بيرنستين المدرب الروحاني ديباك شوبرا في أكبر تأمل جماعي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. أما موقع يوتيوب، فقد أدرج اسم غابرييل كواحدة من أهم ستة عشر مدون للفيديو، كما وضعت منصة Mashable حساب غابرييل في موقع تويتر في قائمة أحد عشر حسابا ملهما ينبغي متابعتها، بالإضافة إلى ذلك، فقد ورد اسمها ضمن قائمة مجلة فوربس لأفضل عشرين امرأة تحمل علامة تجارية.



بعض الاقتباسات من الكتاب



العقل البشري بالغ العظمة، وهو لا يفقد قدرته الإبداعية على الإطلاق. فهو لا ينام. ويواصل إبداعه في كل لحظة. من الصعب أن ندرك أن الأفكار والمعتقدات يمكن أن تتحول إلى طاقة تستطيع تسيير الجبال حقا.



تصوراتنا هي التي تحدد واقعنا وقوتنا تكمن في حاضرنا. إن مخاوفنا مخادعة. إنها تعيش في أرواحنا وخلايانا، تختبئ في اللاشعور.



حين تسلط تركيزك على القصص الإيجابية، أنت تنمي طاقتك، وتسمو بوجودك، وتنشط الجهاز المناعي لجسمك، كي يتسنى له منحك الشعور بالقوة البدنية.



يمكن للقصص الإيجابية أن تعزز شعورك بالسعادة. في حضرة الشعور بالسعادة، أنت شخص تتسم بالقوة، فقوتك تكمن في حاضرك. حين تصور لك شاشة العرض الداخلية قصصا إيجابية في ذهنك، سيتعزز إدراكك للحياة. وعندما تركز على القوة والطاقة الإيجابية، ستصبح مغناطيسا جاذبا للمعجزات.