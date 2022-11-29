انطلقت فعاليات تمرين «لؤلؤة الغرب 2022»، والذي ينفذه الجيش الكويتي والحرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية الصديقة، وتستمر فعالياته حتى تاريخ 7 ديسمبر 2022. وتأتي بداية فعاليات تمرين «لؤلؤة الغرب 2022»، تزامنا مع اكتمال وصول القوات المشاركة فيه، حيث يعتبر هذا التمرين من التمارين الدورية، والتي تنفذ بين الجيش الكويتي والقوات الفرنسية الصديقة، وتهدف إلى توحيد منظومة القيادة المشتركة، وتنسيق الجهود وصولا للفهم الصحيح لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وتعزيز مفهوم تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة بالتمرين.



ويهدف التمرين إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجيش الكويتي والقوات الفرنسية الصديقة من خلال التدريب الجماعي، لضمان المحافظة على مستوى الأداء، ولتحقيق الهدف المنشود من مثل هذه التمارين المشتركة في الاستفادة القصوى من جميع مراحلها والإمكانيات المتوافرة لدى القوات المشاركة بغرض رفع الكفاءة القتالية لجميع صنوف القوات المسلحة.



هذا، وسيتخلل تمرين «لؤلؤة الغرب 2022» بعض الرمايات بالذخيرة الحية في مجمع ميادين الرماية في منطقة الأديرع الواقعة شمال غرب البلاد.